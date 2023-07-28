Подмосковье 28 июля 2023, 23:30 Зампред Подмосковья Зиновьева поддержала закон об ускорении получения статуса резидента ОЭЗ Фото: unsplash.com

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Стать резидентом ОЭЗ будет возможно за 15 дней вместо 40, либо за пять дней в случае реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Это станет возможно благодаря соответствующему законопроекту. Зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поддержала инициативу.

«Уменьшился срок подписания договора, „ушли“ лишние пакеты документов и ненужные барьеры. Мы приветствуем и всячески поддерживаем это начинание, ведь у нас регионе работают целых пять особых экономических зон. Каждое 10-е рабочее место в ОЭЗ страны приходится на Московскую область», — заявила Зиновьева.

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По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, вместо объемных бизнес-планов инвесторы будут подавать заявку на получение статуса резидента с паспортом проекта и финансовой моделью.

«Вводим механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ — договор о совместном производстве продукции. Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента — за пять дней вместо 15. Также в рамках договора будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны», — отметил замминистра.

Также резидент зоны сможет выкупить участок по факту выполнения условий соглашения. В договор аренды включат порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты резидентом своего статуса.

Совет Федерации уже одобрил данный законопроект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В регионе наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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