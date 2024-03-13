Подмосковье 13 марта 2024, 09:59 Зампред Подмосковья Мария Нагорная вручила награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов Главное управление территориальной политики Московской области

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная вручила награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов. Торжественная церемония состоялась в Звездном Городке.

Визит в Звездный Городок начался с возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину — 9 марта первопроходцу космоса могло исполниться 90 лет.

Реклама

В центре подготовки Мария Нагорная вручила сотрудникам награды правительства Подмосковья за большой вклад в развитие космонавтики и высокий профессионализм.

Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области Главное управление территориальной политики Московской области

Такие космические услуги, как спутниковая навигация, интернет, связь, телевидение, экологический мониторинг, давно вошли в повседневную жизнь. Развитие этой сферы стало определять технологический суверенитет страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что производство импортозамещающей продукции для авиации и космоса модернизируют в Подольске. Увеличится общая площадь застройки: цеха станут более современными и позволят производить более технологичные изделия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».