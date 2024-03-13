13 марта 2024, 09:59
Зампред Подмосковья Мария Нагорная вручила награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов
Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная вручила награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов. Торжественная церемония состоялась в Звездном Городке.
Визит в Звездный Городок начался с возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину — 9 марта первопроходцу космоса могло исполниться 90 лет.
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В центре подготовки Мария Нагорная вручила сотрудникам награды правительства Подмосковья за большой вклад в развитие космонавтики и высокий профессионализм.
Такие космические услуги, как спутниковая навигация, интернет, связь, телевидение, экологический мониторинг, давно вошли в повседневную жизнь. Развитие этой сферы стало определять технологический суверенитет страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что производство импортозамещающей продукции для авиации и космоса модернизируют в Подольске. Увеличится общая площадь застройки: цеха станут более современными и позволят производить более технологичные изделия.
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