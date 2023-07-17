Подмосковье 17 июля 2023, 12:09 Зампред ОП Подмосковья Дмитриева рассказала о наблюдении за дистанционным голосованием в сентябре Unsplash

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Дистанционное электронное голосование внедрят на сентябрьских выборах в Московской области. О контроле за новой системой рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

В сентябре в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области. Для удобства избирателей голосование продлится три дня — 8, 9 и 10 сентября. Сделать свой выбор в этом году можно двумя способами: традиционно на участке и с помощью дистанционного электронного голосования через «Госуслуги».

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Контроль за голосованием возьмет на себя штаб общественного наблюдения, организованный Общественной палатой Московской области.

«Конечно, несмотря на то, что Московская область по покрытию интернета, по вовлеченности населения в „Госуслуги“ — это продвинутая территория, все равно будут возникать технические вопросы и работать горячие линии. В том числе наш штаб и Общественная палата Подмосковья возьмут на себя обязательства по разъяснению населению технических нюансов», — прокомментировала Дмитриева.

По словам заместителя председателя Общественной палаты, главная задача штаба — обучение и подготовка наблюдателей. Кроме того, с 2013 года в Подмосковье работают мобильные группы быстрого реагирования по разбору спорных ситуаций.

«Очень часто это разбор обыкновенных фейков, которые тормозят электоральный процесс, создают ненужное напряжение, информационный шум и на деле очень часто оказываются абсолютно спорной или несуществующей ситуацией», — заключила Дмитриева.

При возникновении нестандартной ситуации штаб создает консилиум и разбирает каждый вопрос индивидуально.

Ранее «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Решение приняли на конференции областного отделения партии.

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