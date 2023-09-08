Подмосковье 08 сентября 2023, 20:54 Зампред Общественной палаты Егорьевска Харитонов проголосовал на выборах Андросова Юлия

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Заместитель председателя Общественной палаты Егорьевска Александр Харитонов пришел на избирательный участок с супругой. Они проголосовали на выборах Подмосковья очно.

«Очень важно, чтобы жители приходили голосовать. Поэтому я хочу сказать как представитель общественности: сейчас нужно максимально уделить внимание голосованию. Это может сделать каждый. Просто нужно прийти на участок и отдать свой голос», — заявил Харитонов.

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Помимо губернатора региона, жители Егорьевска выбирают депутатов местного совета — по пяти избирательном округам в Совет депутатов городского округа Егорьевск.

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