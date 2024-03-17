17 марта 2024, 23:29
Зампред Мособлдумы Рожнов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов в первый день выборов президента проголосовал на участке, расположенном в Наро-Фоминске. Он также оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами.
В течение трех дней он посещал участки в различных районах Подмосковья. Олег Рожнов отметил высокий уровень организации всего избирательного процесса и дружелюбную атмосферу на участках.
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Посетив Центр общественного наблюдения в Подмосковье, Олег Рожнов выразил свою высокую оценку его работе, отметив возможность непрерывного онлайн-наблюдения за избирательными участками. Это позволяет исключить вероятность нарушений и обеспечить честные и стабильные выборы.
«Мы видим довольно высокую явку. Выборы по-настоящему сплотили российское общество. Всё это демонстрирует, насколько граждане заинтересованы в своем выборе и хотят внести вклад в определение будущего своей страны», — добавил Олег Рожнов.
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Наро-Фоминск
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Выборы
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