Подмосковье 30 апреля 2023, 14:58 Зампред Мособлдумы Рожнов поздравил с Днем Победы ветерана из Голицына Софья Михеева

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Заместитель председателя правительства Мособлдумы Олег Рожнов поздравил с наступающим Днем Победы ветерана ВОВ Ивана Моисеевича Федорова. На текущий момент он является единственным жителем Голицына Одинцовского городского округа, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Иван Моисеевич родился в июне 1934 года в Смоленской области. В юном возрасте Федоров добровольно ушел на фронт и стал «сыном полка». Солдат участвовал в боевых действиях в составе роты войсковой разведки 34-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии.

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Иван Моисеевич награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны второй степени. В наградном листе отметили, что девятилетний солдат вывез еду из-под обстрела в районе Погран-Кондуши 1 января 1944 года по приказу старшины хозяйственного взвода и доставил ее в батальон. В Голицыне Федоров поселился в 1947 году, герой посвятил жизнь работе в дорожном управлении.

Администрация города регулярно оказывает помощь ветерану — покупает продукты и предоставляет необходимую мебель. В рамках проекта «Мечта ветерана» были собраны средства, на которые Ивану Моисеевичу купили необходимую бытовую технику и сделали ремонт в квартире.

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