06 марта 2024, 19:18
Зампред Мособлдумы Чистюхин поздравил женщин с 8 Марта
Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, любви и вдохновения для всех начинаний.
«Вы олицетворение доброты, домашнего уюта и жизненного начала. Любите и будьте всегда любимы! Вы, женщины, делаете мир ярче, прекраснее и наполняете нашу жизнь смыслом. С праздником весны, наши дорогие!» — поздравил жительниц Московской области Чистюхин.
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Также он пожелал, чтобы все женские желания сбывались, а в семьях царили взаимопонимание и счастье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Депутаты
8 Марта
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