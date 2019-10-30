Заморозки и гололед пришли в Подмосковье. Минтранс напомнил, как не попасть в аварию

В ночь с 30 на 31 октября на территории Московской области ожидается снижение температуры до -4 градусов, возможны снег и гололедица.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывало автомобилистов своевременно заменить автошины на соответствующие сезону.

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Все участники дорожного движения должны быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах. Водителям рекомендуется выбирать скорость движения с учетом погодных условий, видимости и конкретной ситуации на дороге, не делать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал, заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

Водителям, не имеющим опыта вождения, в меняющихся погодных условиях необходимо отказаться от управления транспортом, так как именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

В Московской области вовсю идет подготовка к зиме. Муниципалитеты приводят в порядок снегоуборочную технику, нанимают дворников и ставят конкретные задачи на холодное время года. Сейчас муниципалитетам предстоит решить ряд задач: обеспечить своевременную уборку дворов и детских площадок, провести ремонт техники, провести инструктаж сотрудников, увеличить количество дворников.