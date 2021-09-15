Заморозки до -4 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни

Ночью и в утренние часы 16,17 и 18 сентября в Московской области ожидаются заморозки. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, температура упадет до -2…0 градусов, местами до -4 градусов. На фоне грядущего похолодания спасатели напомнили о мерах предосторожности.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям нужно не забывать снижать скорость движения и строго соблюдать ПДД. Также стоит отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, потому что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. В условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в МЧС посоветовали воздержаться от выхода на улицу в эти часы людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.