Замок-корону людоеда сожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец». Видео

В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» 13 марта проводили зиму торжественным сожжением 24-метрового замка из лозы и соломы. Он выглядел как огромные ампулы, организаторы праздника сравнили его с «замком-короной» людоеда.

Как сообщил портал «Калуга 24», полыхающий замок дымил и чадил как вулкан. Собравшиеся встречали аплодисментами обрушение каждой башни замка.

«Сейчас все думают об этой новой чуме — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой «замок-корона людоеда», — процитировала газета «Калужская неделя» слова создателя фестиваля Николая Полисского.

На территории парка работала ярмарка с «блинкомнами», мучными изделиями, символизирующими солнце. Собравшиеся водили хороводы, играли в стогах сена, вили венки из соломы, которые потом ритуально сожгли на кострах. Гости участвовали в кулачных боях, перетягивали канат и штурмовали мини-Бастилию.

В прошлом году в арт-парке на Масленицу сожгли 66-метровый мост из сухостоя и испорченных палетов.