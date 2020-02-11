Замок и трон изо льда. Зимний городок появился в Истре
И замок, и трон в центре Истры установила мастерская ледяных скульптур. Мастера в течение трех дней творили настоящую красоту. Для установки скульптур изо льда среднесуточная температура не должна превышать -3°С, поэтому, когда на прошлой неделе в московский регион пришли морозы, в Истре решили создать ледяной городок.
Сейчас на улице потеплело, но для готовых фигур это уже не страшно. С наступлением оптимальных погодных условий планируется установить и ледяную горку.
Директор Истринского культурно-досугового комплекса Дмитрий Шешуков пояснил, что блоки для скульптур изготавливались в специальных рефрижераторах, чтобы лед был максимально прозрачным и процесс заморозки проходил равномерно. После этого готовые кубы доставили к месту установки, а затем мастера по резьбе превратили глыбы льда в настоящие произведения искусства.
«Сам лед тоже особенный, он способен выдерживать достаточно высокие температуры. Поэтому городок изо льда на площади Дружбы будет радовать гостей и жителей городского округа Истра еще долгое время», — сказал Дмитрий Шешуков. Он отметил, что сделать памятное фото и просто погулять у ледяных фигур можно будет также на масленичных гуляниях с 24 февраля по 1 марта.
Жительница Истры Мария Сафронова поблагодарила за замечательный городок: «Мы с дочкой приходим теперь погулять среди фигур изо льда. Дочке очень нравится», — добавила Мария Сафронова.
«Здорово, что зима наконец-таки берет свое! Мы уже отвыкли от снега, и тем более от такой красоты изо льда. Хотелось бы, чтобы погода еще побаловала нас с детьми своей зимней красотой», — высказала пожелание Ирина Шведова.
Ледяной городок на площади Дружбы установили по поручению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Кроме этого, с наступлением устойчивой минусовой температуры коммунальные службы и спортивные организации муниципального образования залили девять катков по адресам:
- Истра, улица Спортивная, д. 1
- Истра, улица Советская, д. 7
- Истра, площадь Дружбы
- поселок Агрогородок
- поселок Глебовский, улица Октябрьская
- поселок Снегири
- село Новопетровское, улица Северная
- поселок Румянцеов, Пролетарский проезд
- Дедовск, спорткомплекс Гучково, улица Войкова, д. 17