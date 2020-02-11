Замок и трон изо льда. Зимний городок появился в Истре

На площади Дружбы в Истре появилось сразу несколько ледяных скульптур. Теперь каждый житель и гость городского округа может сфотографироваться на фоне ледяной инсталляции «Я люблю Истру». А для детей построили ледяной замок и поставили ледяной трон. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

И замок, и трон в центре Истры установила мастерская ледяных скульптур. Мастера в течение трех дней творили настоящую красоту. Для установки скульптур изо льда среднесуточная температура не должна превышать -3°С, поэтому, когда на прошлой неделе в московский регион пришли морозы, в Истре решили создать ледяной городок.

Сейчас на улице потеплело, но для готовых фигур это уже не страшно. С наступлением оптимальных погодных условий планируется установить и ледяную горку.

Директор Истринского культурно-досугового комплекса Дмитрий Шешуков пояснил, что блоки для скульптур изготавливались в специальных рефрижераторах, чтобы лед был максимально прозрачным и процесс заморозки проходил равномерно. После этого готовые кубы доставили к месту установки, а затем мастера по резьбе превратили глыбы льда в настоящие произведения искусства.

Источник фото: администрация городского округа Истра

«Сам лед тоже особенный, он способен выдерживать достаточно высокие температуры. Поэтому городок изо льда на площади Дружбы будет радовать гостей и жителей городского округа Истра еще долгое время», — сказал Дмитрий Шешуков. Он отметил, что сделать памятное фото и просто погулять у ледяных фигур можно будет также на масленичных гуляниях с 24 февраля по 1 марта.

Жительница Истры Мария Сафронова поблагодарила за замечательный городок: «Мы с дочкой приходим теперь погулять среди фигур изо льда. Дочке очень нравится», — добавила Мария Сафронова.

«Здорово, что зима наконец-таки берет свое! Мы уже отвыкли от снега, и тем более от такой красоты изо льда. Хотелось бы, чтобы погода еще побаловала нас с детьми своей зимней красотой», — высказала пожелание Ирина Шведова.

Ледяной городок на площади Дружбы установили по поручению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Источник фото: администрация городского округа Истра

Кроме этого, с наступлением устойчивой минусовой температуры коммунальные службы и спортивные организации муниципального образования залили девять катков по адресам: