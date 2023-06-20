Подмосковье 20 июня 2023, 21:39 Замминистра обороны России Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского в Красногорске с 55-летием Минобороны России

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил коллектив военно-клинического госпиталя имени А. А. Вишневского с юбилеем организации. В этом году исполнилось 55 лет со дня образования медицинского учреждения в Красногорске.

На торжественном мероприятии представитель силового ведомства зачитал перед сотрудниками госпиталя приветственное обращение от министра обороны Сергея Шойгу.

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«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни. Сегодня благодаря мощной научно-медицинской базе здесь ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения. Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестер, санитаров достойны самого глубокого уважения», — передал слова главы Минобороны Руслан Цаликов.

Первый заместитель также от себя обратился к медперсоналу. Он пожелал сотрудникам крепкого здоровья и встретить не одну знаменательную дату, посвященную учреждению.

«В нашу общую победу вы вносите свой совершенно неоценимый вклад возвращая людей на службу Родине. Спасибо вам большое», — сказал он.

Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского на мероприятии был награжден указом президента России орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной медицины и высокие достижения по охране здоровья личного состава вооруженных сил страны. Также личными наградами отметили и коллектив медучреждения.

На текущий момент госпиталь в Красногорске является самым крупным в России. В организации работают 41 доктор медицинских наук и 188 кандидатов, а также 18 профессоров, 10 доцентов и 113 заслуженных врачей страны. Ежегодно специалисты выполняют более 25 тысяч сложнейших операций, медицинскую помощь получают около 82 тысяч человек.

«Наш девиз: за жизнь каждого, как за свою. Мы этому вектору следуем, развиваем в этом отношении наш показатель, как говорится „По делам их — узнаете их“. Плоды работы нашего коллектива высоко оценены нашим руководством министром обороны, верховным главнокомандующим», — подчеркнул начальник госпиталя имени А. А. Вишневского Александр Есипов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы региона.

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