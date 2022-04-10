Замминистра обороны наградил героев спецоперации в госпитале Подмосковья

Раненым участникам специальной операции на Украине вручили Ордена Мужества и медали «За отвагу». Награждение провел заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» министерства в подмосковном Красногорске.

Отличившихся российских военнослужащих наградили указом президента России.

«Выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!» — обратился к военнослужащим замминистра.

Поступивших в госпиталь участников спецоперации прооперировали, они находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, а после выписки будут направлены в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используются современные методы лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Мультидисциплинарная команда врачей составляет реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента