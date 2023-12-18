18 декабря 2023, 16:33
Замминистра имущественных отношений Подмосковья рассказал о законе по приаэродромным зонам
Приаэродромные зоны занимают 40% территорий Подмосковья. О законопроектах в этой сфере в эфире «360» рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.
По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области в регионе приняли законопроект по приаэродромным территориям. Так, для размещения объектов в данных локациях больше не требуется согласование Роспотребнадзора.
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Благодаря законопроекту из-под запрета вышли около 200 тысяч земельных участков.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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