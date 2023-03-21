Подмосковье 21 марта 2023, 18:59 Замминистра финансов рассказал школьникам из Путилково, как обращаться с деньгами Министерство экономики и финансов МО

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В Подмосковье проходит первый межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности. Мероприятия проводят в разных форматах для всех возрастных групп. Обучающие материалы разработаны Центральным банком России, Министерством экономики и финансов Московской области и другими организаторами фестиваля.

В рамках фестиваля 21 марта урок прошел в школе «Мозаика» в деревне Путилково. Учащимся пятых классов рассказали о семейном и государственном бюджетах, восьмым — об эффективных способах сбережения и накопления доходов, десятым — о современных финансовых пирамидах, а одиннадцатые классы узнали о специфике налогообложения.

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Урок финансовой грамотности для десятиклассников провел заместитель министра финансов России Михаил Котюков. Ученики получили для себя ответы на вопросы о налогах и инвестициях, а также о работе банковской системы.

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«Практику открытых уроков по финграмотности мы начали год назад и будем ее продолжать. Мы хотим, чтобы школьники знали, почему важно финансовое планирование, как нужно себя вести, чтобы не попасть в лапы мошенников, как формируется государственный бюджет и на что влияет своевременная уплата налогов», — отметил Котюков.

Первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова провела урок об основных сходствах и различиях семейного и государственного бюджетов.

«Порадовало, что дети показали высокую степень вовлеченности. Они задавали интересные и правильные вопросы и очень старались, выполняя практические задания. Очень важно дать детям азы финансовой грамотности, объяснить термины, которые они еще не знают, научить их правильно распоряжаться личными финансами», — подчеркнула Волкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за стойкость, независимо от внешних факторов, и отметил, что развитие инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест по-прежнему имеют важное значение в условиях СВО.

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