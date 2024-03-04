Подмосковье 04 марта 2024, 17:20 Замглавы Солнечногорска Мамлай поздравил супругу мобилизованного с днем рождения Медиасток.рф

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Представители администрации Солнечногорска и местные депутаты активно посещают семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай лично поздравил с днем рождения супругу мобилизованного.

В семье бойца воспитывают троих детей. Супруга многодетная мама. Ранее по ее просьбе администрация помогла с приобретением и доставкой автомобиля в зону специальной военной операции.

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Александр Мамлай отметил, что глава государства и губернатор Московской области всегда подчеркивают важность поддержки семей наших солдат. Со стороны администрации продолжат оказывать всю необходимую помощь.

Напомним, что в Солнечногорске функционирует центр поддержки участников специальной военной операции и их близких. За помощью можно обратиться по телефону 8(496)263-85-42.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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