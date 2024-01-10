Подмосковье 10 января 2024, 16:04 Замглавы Рузского округа Сергей Карасев проверил работу котельных Екатерина Данилина

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Котельные в Рузе продолжают работать в штатном режиме. Ранее на коммунальном объекте в Колюбакино наблюдались технические проблемы, которые поставили под угрозу обеспечение теплом 21 жилой дом, однако, проблему оперативно устранили.

«В процессе эксплуатации забились теплообменники. В котельной Колюбакино теплообменник был ночью снят и почищен. В настоящее время котельная работает в штатном режиме», — прокомментировал заместитель главы администрации Рузского округа Сергей Карасев.

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Аналогичная ситуация сложилась и в котельной поселка Тучково на улице Лебеденко. Отмечается, что сейчас, в период устойчивых морозов, глава округа Николай Пархоменко лично мониторит состояние котельных.

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