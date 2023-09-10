Подмосковье 10 сентября 2023, 18:37 Замглавы Котельников Сергей Полевщиков отдал свой голос на выборах в Подмосковье Фельдфебелева Ольга

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Заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков проголосовал на выборах в Московскоф области. В финальный день голосования он пришел на избирательный участок № 1140 в ДК «Белая Дача».

«Я сделал свой выбор за наш любимый город Котельники, за наше Подмосковье. Сегодня последний день голосования, я призываю всех горожан прогуляться до избирательных участков, кто это еще не сделал, и оставить свой голос за будущее», — заявил парламентарий.

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В Котельниках продолжается финальный день выборов в Подмосковье. В городе работают 18 избирательных участков, они закроются в 20:00.

Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.

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