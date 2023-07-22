Подмосковье 22 июля 2023, 19:26 Замглавы Химок Юрков вручил участнику СВО рисунки воспитанников детского сада Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Заместитель главы Химок Денис Юрков вручил бойцу СВО Анатолию благодарственное письмо и рисунки воспитанников детского сада. Солдат приехал домой на время отпуска, первым делом он с женой прокатился на колесе обозрения в парке Толстого.

Житель Химок стремился вступить в ряды российской армии в числе первых, но из-за рождения дочери службу пришлось отложить.

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«В данный момент дочка уже подросла. Не узнала сначала, но буквально полдня — и нормально все, на ручки и спать ложится с папой. Не было меня девять месяцев дома, из которых два с половиной мы находились на учениях», — рассказал Анатолий.

Воспитанники дошкольных учреждений Химок участвуют в акции «Письмо солдату». Дети готовят для бойцов СВО рисунки с пожеланиями поскорее вернуться домой с победой.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В округе продолжают набор добровольцев для заключения контракта на военную службу. Вступить в ряды ВС РФ приглашают граждан старше 19 лет без противопоказаний по состоянию здоровья. Солдаты получают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, высокий ежемесячный оклад и пакет социальных льгот. Подробную информацию можно уточнить на сайте:контрактмо.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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