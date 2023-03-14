Подмосковье 14 марта 2023, 15:57 Замглавы Балашихи обсудил вопросы благоустройства с сотрудниками обойной фабрики «Палитра»

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Заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков и депутат городского Совета депутатов Сергей Щукин посетили предприятие по производству обоев «Палитра» в микрорайоне Керамик. На встрече с коллективом фабрики обсудили планы по развитию города и рассказали о проектах, которые уже реализуются в Балашихе.

Сотрудники задали представителям власти вопросы, которые касались транспортной доступности предприятия, благоустройства тротуара от остановки до фабрики и строительства площадки для собак в ЖК «Героев».

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«Мы не в первый раз приезжаем на это предприятие. Ведем диалог с работниками, которые являются и жителями нашего города. Сделали опрос о проблемах, которые есть. Затем поставим их в план на реализацию. Многие вопросы глобальные, они сейчас прорабатываются. При помощи жителей будем голосовать, что необходимо сделать в первую очередь», — рассказал депутат Сергей Щукин.

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Михаил Объедков и Сергей Щукин поблагодарили коллектив компании за работу и вручили трем сотрудникам предприятия почетные грамоты главы городского округа. Среди награжденных был инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратуры Роман Демченко. Он трудится на предприятии около 15 лет. Ранее на «Палитре» работал его отец.

«Я отвечаю за то, чтобы оборудование было в рабочем состоянии. Чтобы обои печатались, а люди были довольны нашей продукцией. Это большая ответственность. Стараюсь, чтобы все было в исправном состоянии. Было очень приятно получить почетную грамоту», — сказал Роман Демченко.

Фабрика «Палитра» более 20 лет является лидером в производстве виниловых обоев в России. Ежегодно торговый ассортимент пополняют более 1500 новых артикулов. Продукция «Палитры» представлена не только в нашей стране, но и поставляется в страны Европы, Азии и Северной Америки.

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