Подмосковье 08 сентября 2023, 19:11 Заместители главы Шатуры проголосовали на выборах в Московской области Мартыненко Михаил

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Заместители главы городского округа Шатуры Илья Климов и Егор Ермаков приняли участие в выборах в Московской области. Они исполнили гражданский долг очно.

«Сегодняшний выбор имеет большое значение для всех жителей Московской области. Нам нужен лидер, способный разработать стратегию развития региона на долгосрочную перспективу, учитывая интересы всех его жителей. Важно выбрать человека с опытом работы и знанием особенностей местного самоуправления», — рассказал Климов.

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Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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