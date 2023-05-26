Подмосковье 26 мая 2023, 17:48 Заместитель главы ГУСТ рассказал о системе проверки территорий в Подмосковье ГУСТ МО

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Заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Никита Анашкин презентовал вице-губернатору Санкт-Петербурга Станиславу Казарину мобильный ресурс контроля общественных пространств, который используют в работе подмосковные специалисты. Инспекторы ГУСТ проводят проверки с помощью автоматизированной информационной системы «Мобильная диспетчерская платформа» на базе СКПДИ.

По словам Анашкина, сотрудники стараются максимально сократить число жалоб жителей и поддерживать высокий уровень чистоты и порядка в Подмосковье. Цифровые решения направлены на тесное взаимодействие между ГУСТ и коммунальными службами. На виртуальной карте специалистам доступна информация о дворах, общественных пространствах и границах территорий.

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«Инспекторский состав в ходе регулярных проверок фиксирует дефекты, которые автоматически появляются в системе СКПДИ, и пока ответственные организации не приведут территории в нормативное состояние, а инспектор не подтвердит устранение, нарушения никуда не пропадут из системы», — добавил замруководителя надзорного ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменениях в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.

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