Подмосковье 20 июня 2023, 15:19 Заместитель руководителя ГУСТ ответил на вопросы жителей Подмосковья по уборке дворов А. А. Боровков на приеме / ГУСТ

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Заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков провел прием граждан в телефонном режиме. К разговору присоединились пять жителей региона, участники беседы подняли темы очистки ливневых канализаций, опиловки деревьев, состояния мусорных контейнеров, установки ограждений во дворах и комплексной уборки территорий.

По словам заместителя главы ГУСТ, для решения многих вопросов необходимо задействовать не только представителей надзорного ведомства, но и администрации округов. Участники беседы смогли найти пути решения проблем и составили план дальнейших действий.

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«Житель города Электроугли обратился к нам с замечанием по уборке пешеходных коммуникаций в городе. Горожанин отметил, что смет и песок на части дорожек не убирался с апреля. Во время разговора было принято решение, что в течение нескольких дней территориальный отдел совместно с Администрацией пройдет пешком городской округ и сформируют план работ по уборке. Общий срок на уборку города также сформирован — неделя», — отметил Боровков.

Также в ГУСТ добавили, что все озвученные на приеме замечания жителей были зафиксированы. Представители ведомства направляют заявителям письменные ответы на интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что горожане вносят в это большую лепту.

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