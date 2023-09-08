Подмосковье 08 сентября 2023, 13:44 Заместитель председателя объединения «Вдовы военнослужащих» Светлана Старкова проголосовала в Одинцове Роман Савельев

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Сразу два избирательных участка работают в здании Дома офицеров в Одинцове. Одной из тех, кто уже проголосовал здесь, стала заместитель председателя организации «Вдовы военнослужащих» Светлана Старкова.

«Сегодня я с удовольствием посетила избирательный участок. Познакомилась со списком кандидатов, пообщалась со знакомыми, а потом взяла бюллетень и поставила галочку в нужном месте. Для тех, кто в чем-то сомневается, я хочу сказать, что каждый голос решает. Нужно прийти на выборы, чтобы выполнить свой долг перед людьми и страной. Я свой выбор сделала», — поделилась мнением Светлана Старкова.

В Доме офицеров можно проголосовать двумя способами: опустить бюллетень в урну или воспользоваться компьютером для ДЭГ. Большинство жителей, особенно пенсионеры, выбирают классический первый вариант. Те же, кто предпочитают голосовать онлайн, делают это, не покидая дома или рабочего места.

Уже 214 тысяч 287 человек приняли участие в дистанционном голосовании. Это около 48% от общего числа избирателей, подавших заявления на ДЭГ. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.