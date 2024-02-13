Подмосковье 13 февраля 2024, 22:20 Заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова поздравила педагога Виноградовской школы с 90-летием пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

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Жителю Воскресенска Леониду Ивановичу Потанину исполнилось 90 лет. Заместитель главы городского округа Ксения Архипова поздравила юбиляра и передала ему поздравления и подарки от губернатора Московской области.

пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Леонид Иванович почти полвека посвятил педагогическому труду в Виноградовской школе. Он учил детей работать с древесиной, точить, строгать, шлифовать, а также правильно обращаться с инструментом.

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Также он вел кружок фотографии. За время своей работы ему удалось привить любовь к настоящему делу, красоте и мастерству множество воспитанников.

«Благодарим за ваш труд, Леонид Иванович! Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья и счастья!», — отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

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