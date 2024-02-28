28 февраля 2024, 19:28
Замглавы Мытищ Дунаев проконтролирует благоустройство и содержание территорий округа
В Мытищах состоялось очередное выездное заседание комиссии по благоустройству. Были рассмотрены вопросы текущего состояния дворов и планы на их будущее обновление.
Заместитель главы округа Кирилл Дунаев высоко оценил совместные усилия жителей и административных служб. В рамках встречи также была осуществлена проверка состояния микрорайонов и общественных дорог. В данный момент активно ведутся работы по очистке территорий от снега.
Реклама
В ближайшие месяцы двор у дома № 3 на улице Сукромке ожидают значительные улучшения. Председатель Совета депутатов района и заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», Андрей Гореликов, вместе с местными жителями изучил и одобрил план предстоящих работ по благоустройству.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Мытищи
Реклама
Реклама