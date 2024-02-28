Подмосковье 28 февраля 2024, 19:28 Замглавы Мытищ Дунаев проконтролирует благоустройство и содержание территорий округа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах состоялось очередное выездное заседание комиссии по благоустройству. Были рассмотрены вопросы текущего состояния дворов и планы на их будущее обновление.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Заместитель главы округа Кирилл Дунаев высоко оценил совместные усилия жителей и административных служб. В рамках встречи также была осуществлена проверка состояния микрорайонов и общественных дорог. В данный момент активно ведутся работы по очистке территорий от снега.

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В ближайшие месяцы двор у дома № 3 на улице Сукромке ожидают значительные улучшения. Председатель Совета депутатов района и заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», Андрей Гореликов, вместе с местными жителями изучил и одобрил план предстоящих работ по благоустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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