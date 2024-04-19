Подмосковье 19 апреля 2024, 19:29 Заместитель главы Лобни встретилась с жителями Катюшек Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова провела встречу с жителями дома № 7 на Лобненском бульваре. Она курирует микрорайон Катюшки и оперативно решает вопросы горожан.

В результате осмотра выяснилось, что в шестом подъезде не работает пассажирский лифт, а также в одной из квартир треснула стена, в результате чего образовалась плесень. Елена Андреевна поручила управляющей компании принять решение о дальнейших действиях.

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«Один из животрепещущих вопросов — установка детской игровой площадки, сроки установки уточняю. Все вопросы, предложения и замечания взяты мною на контроль», — рассказала Елена Лапшинова.

Анонсы встреч заместителей главы Лобни с жителями микрорайонов будут публиковаться в социальных сетях администрации и на официальных страницах заместителей главы.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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