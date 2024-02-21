Подмосковье 21 февраля 2024, 19:52 Заместитель главы Лобни посетил мастер-класс в центре досуга «Восточный» с семьями участников СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев встретился с семьями участников специальной военной операции в центре досуга «Восточный». Здесь для них организовали мастер-класс по росписи пряников.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Участники мероприятия вручную раскрасили сладости. Дети и взрослые преобразили обычные печенья в настоящие произведения искусства. Мастер-класс завершился чаепитием.

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Родственники бойцов специальной военной операции пообщались и обсудили различные вопросы.

«Хочу сказать, что со стороны администрации, мы всегда поддержим семьи — во благо спокойствия наших бойцов за своих домашних, чтобы свои боевые задачи они выполняли спокойно», — отметил Вадим Александрович в своем Telegram-канале.

В Лобне функционирует Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится на улице Мирная, 13к2.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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