Подмосковье 08 февраля 2024, 18:23 Замглавы Лобни Павел Сибарсов обсудил с жителями вопросы безопасности Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заместитель главы администрации Лобни по территориальной безопасности Павел Сибарсов встретился с местными жителями микрорайона Красная поляна. В доме культуры, который стал площадкой для общения, обсуждались вопросы безопасности, в частности, новые методы мошенничества и способы предотвращения подобных инцидентов.

Также Павел Сибарсов провел встречу у дома 18 по улице Текстильной, где жители ранее выразили потребность в установке видеокамеры для повышения безопасности.

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«Камера установлена, продемонстрировали её работоспособность и ответили на поступившие от граждан вопросы», — отметил Павел Сибарсов.

В планах заместителей главы Лобни встречи с жителями проводить и в дальнейшем.

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