08 февраля 2024, 18:23
Замглавы Лобни Павел Сибарсов обсудил с жителями вопросы безопасности
Заместитель главы администрации Лобни по территориальной безопасности Павел Сибарсов встретился с местными жителями микрорайона Красная поляна. В доме культуры, который стал площадкой для общения, обсуждались вопросы безопасности, в частности, новые методы мошенничества и способы предотвращения подобных инцидентов.
Также Павел Сибарсов провел встречу у дома 18 по улице Текстильной, где жители ранее выразили потребность в установке видеокамеры для повышения безопасности.
Реклама
«Камера установлена, продемонстрировали её работоспособность и ответили на поступившие от граждан вопросы», — отметил Павел Сибарсов.
В планах заместителей главы Лобни встречи с жителями проводить и в дальнейшем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Реклама
Реклама