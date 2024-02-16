Подмосковье 16 февраля 2024, 17:35 Заместитель главы Лобни Ирина Салыгина ответила на вопросы родителей школьников о профильном обучении Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Заместитель главы городского округа Лобня, Ирина Салыгина, провела встречу с родителями учеников средней общеобразовательной школы № 5. На собрании обсудили ключевые вопросы, связанные с образовательным процессом и инфраструктурой школы.

Среди тем, затронутых на встрече, были вопросы капитального ремонта школы, организации обучения в первую смену, а также профильного и предпрофильного образования. Деталями обсуждения Ирина Салыгина поделилась в своем телеграм-канале.

Реклама

Отметим, что каждый из заместителей главы Лобни отвечает за определенный микрорайон города. В рамках этой работы планируются дальнейшие встречи с жителями для обсуждения актуальных вопросов и проблем.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа в текущем году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».