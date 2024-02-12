12 февраля 2024, 17:54
Замерзшего в лесу лыжника спасли под Истрой
Работники ПСЧ-227 «Мособлпожспас» вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полицейскими нашли лыжника, который чуть было не замерз насмерть в лесу под Истрой. Случай произошел 11 февраля недалеко от деревни Хованское.
Вечером в Систему-112 позвонил мужчина. Он рассказал, что поехал кататься на лыжах, но сбился с пути и уже два часа не может выбраться из леса. Пострадавший сам передал спасателям координаты своего местонахождения.
Реклама
«По глубоким сугробам добрались до него. К этому времени лыжник сильно замерз и уже не мог самостоятельно передвигаться», — рассказал старший смены ПСЧ-227 Константин Жигалов.
Спасатели зафиксировали пострадавшего на жестких носилках, укрыли покрывалом и полтора километра несли его через лес до машины скорой помощи. Отогревшись, лыжник отказался от госпитализации. Его довезли до ближайшей ж/д станции, где он сел на электричку.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Истра
Скорая помощь
Реклама
Реклама