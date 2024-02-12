Подмосковье 12 февраля 2024, 17:54 Замерзшего в лесу лыжника спасли под Истрой ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-227 «Мособлпожспас» вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полицейскими нашли лыжника, который чуть было не замерз насмерть в лесу под Истрой. Случай произошел 11 февраля недалеко от деревни Хованское.

Вечером в Систему-112 позвонил мужчина. Он рассказал, что поехал кататься на лыжах, но сбился с пути и уже два часа не может выбраться из леса. Пострадавший сам передал спасателям координаты своего местонахождения.

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«По глубоким сугробам добрались до него. К этому времени лыжник сильно замерз и уже не мог самостоятельно передвигаться», — рассказал старший смены ПСЧ-227 Константин Жигалов.

ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели зафиксировали пострадавшего на жестких носилках, укрыли покрывалом и полтора километра несли его через лес до машины скорой помощи. Отогревшись, лыжник отказался от госпитализации. Его довезли до ближайшей ж/д станции, где он сел на электричку.

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