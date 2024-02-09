09 февраля 2024, 12:25
Замерзшего на берегу водохранилища мужчину спасли в Дубне
Работники ПСП-215 «Мособлпожспас» спасли человека, погибающего от холода на берегу Иваньковского водохранилища. Случай произошел 9 февраля в городском округе Дубна.
«Утром, добираясь до расположения поисково-спасательного поста на Иваньковском водохранилище, спасатель, заступающий на дежурство, заметил на дамбе торчащую из сугроба ткань. Подойдя ближе, он обнаружил лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения», — рассказал заместитель начальника части Александр Проценко.
Реклама
На тот момент человек уже не мог самостоятельно передвигаться.
Спасатель вызвал своих коллег, и вместе они перевезли пострадавшего в теплое место, укутали, согрели и дали питье, предварительно вызвав скорую помощь. Вскоре медики прибыли и забрали мужчину.
«В Подмосковье вновь вернулись морозы. Усугубляет ситуацию сильный порывистый ветер, от которого на открытой местности никуда не спрятаться. Обморожение может наступить очень быстро. А если человек немолод, ему сложно передвигаться по глубокому снегу, и уйти от непогоды будет сложно, можно погибнуть. Это следует учесть тем, кто задумывается о рыбалке в эти дни», — сказал Александр Проценко.
По прогнозам синоптиков, морозы будут усиливаться. Спасатели советуют переждать холода.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Дубна
Реклама
Реклама