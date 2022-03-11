Пока зарубежные компании приостанавливают работу в России или вовсе уходят с рынка, жители Подмосковья не отчаиваются. Они ищут замену привычным брендам в своих городах. И свой настрой подтвердили свежими мемами.

«„Тархун“ и „Байкал“ были придуманы на Подольском заводе фруктовых вод! Первым [Тархун] выпустил Подольский завод (придуман — не знаю кем, а Байкал придуман в Подольске — точно!) Директор этого завода — Абашин — был мой сосед. А какой бочковой квас был… И зимой горячий крюшон! Еще „Саяны“!» — написал пользователь Юрий Прудников.

Пользователь Борис Долговязов подчеркнул, что «Сходня» была известна своей мебелью еще до революции, а в городе жили краснодеревщики.

«Да и комбинатовская мебель приличная была. По тем временам. В школе эпиды обшивали и на огромных матрасах прыгали», — добавила Алиса Ривас.

Полумеры жители Подмосковья не одобрили.

«Да пошли они уже вообще все! И что значит „приостанавливают“? Умерла так умерла! Пошли вон!» — написала Елена Чистякова в комментариях.

«Теперь вернутся русские молочные коктейли. Это было ну очень вкусно — очень сливочное с марципановой булочкой», — вспомнила пользовательница Наталья Рыжакова.