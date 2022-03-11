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    11 марта 2022, 10:54

    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola

    Жители Подмосковья сделали мемы о замене западных брендов российскими

    Татьяна Струкова

    Пока зарубежные компании приостанавливают работу в России или вовсе уходят с рынка, жители Подмосковья не отчаиваются. Они ищут замену привычным брендам в своих городах. И свой настрой подтвердили свежими мемами.

    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 1

    «„Тархун“ и „Байкал“ были придуманы на Подольском заводе фруктовых вод! Первым [Тархун] выпустил Подольский завод (придуман — не знаю кем, а Байкал придуман в Подольске — точно!) Директор этого завода — Абашин — был мой сосед. А какой бочковой квас был… И зимой горячий крюшон! Еще „Саяны“!» — написал пользователь Юрий Прудников.

    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 2
    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 3
    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 4

    Пользователь Борис Долговязов подчеркнул, что «Сходня» была известна своей мебелью еще до революции, а в городе жили краснодеревщики.

    «Да и комбинатовская мебель приличная была. По тем временам. В школе эпиды обшивали и на огромных матрасах прыгали», — добавила Алиса Ривас.

    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 5
    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 6
    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 7

    Полумеры жители Подмосковья не одобрили.

    «Да пошли они уже вообще все! И что значит „приостанавливают“? Умерла так умерла! Пошли вон!» — написала Елена Чистякова в комментариях.

    Замену западным брендам нашли в Подмосковье. Только мемы — о том, что будет вместо IKEA и Coca-Cola | Изображение 8

    «Теперь вернутся русские молочные коктейли. Это было ну очень вкусно — очень сливочное с марципановой булочкой», — вспомнила пользовательница Наталья Рыжакова.