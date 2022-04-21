Замену польским продуктам нашли кондитеры Реутова

Старт программе импортозамещения дала группа компаний «У Палыча» из подмосковного Реутова. Здесь запустили производство посыпки и сахарной помадки для декорирования кондитерских изделий.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов сообщил о том, что началу нового производства предшествовали перебои поставок необходимых кондитерских продуктов из Польши.

«Западные санкции не только затронули нашу экономику, но и дали возможность для развития собственного производства. Так, один из крупнейших налогоплательщиков компания „У Палыча“ столкнулась с перебоями поставок из Польши посыпки и помадки для декорирования. Это стало поводом к началу собственного производства этих ингредиентов. Закуплено новое российское оборудование и запущена линия для производства кондитерской продукции, объем инвестиций в проект составил два миллиона рублей», — подчеркнул Каторов.

Глава Реутова уточнил, что на проектную мощность производство для внутренних потребностей выйдет до конца первого квартала 2022 года, а начиная со второго квартала компания планирует начать экспортные поставки.

Объем производимой продукции в год составит более 1,8 тысячи тонн помадки и 180 тонн декоративной посыпки различных форм.

ГК «У Палыча» более 30 лет находится на российском рынке мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. В настоящее время в ее ассортименте более 1400 наименований продуктов питания. В компании работают 1513 сотрудников, налоговые отчисления за прошлый год составили: 111,6 миллионов рублей в консолидированный бюджет, 15 миллионов рублей в местный.