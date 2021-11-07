Замену лифтов в доме Балашихи продолжили после нападения на рабочих

В доме ЖК «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе продолжили работу по замене лифтов после вооруженного нападения на рабочих. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Московской области.

Накануне вечером во время проведения работ в доме на улице Чистопольской, 30, неизвестные напали на монтажников подрядной организации. Они обстреляли рабочих из травматического оружия. После этого злоумышленники скрылись с места. Рабочие получили травмы средней тяжести. Медпомощь им не потребовалась.

Прежняя управляющая компания эксплуатировала лифты ненадлежащим образом, что привело к их остановке. Это доставило неудобства жителям ЖК «Эдельвейс Комфорт». Лифты перестали работать в домах 12 июля. А в доме № 30 по улице Чистопольской из-за изношенности тросов и шкивов были отключены все шесть лифтов. От жителей поступило много просьб о замене лифтового оборудования. Были оформлены документы для проведения круглосуточных работ, которые находятся на контроле МинЖКХ Подмосковья.

Нападение вызвало недоумение у жителей дома.

«У нас хорошая бригада монтажников. Работают качественно, быстро и слаженно. Мы все ждем, когда все лифты заработают — это главное, чего сейчас нам не хватает для комфортного проживания. Несмотря на непрерывное проведение работ, мы не испытываем дискомфорт, так как понимаем, что это нужно в первую очередь нам, всем жителям этого дома», — сказала жительница дома № 30 Юлия Жукова.

Для удобства жителей в доме временно восстановили работу грузопассажирских лифтов грузоподъемностью 650 килограммов. В середине ноября в доме должны заработать грузовые лифты, способные выдержать 1000 килограммов, после чего подрядчик проведет замену всех грузопассажирских лифтов в доме.

Ранее в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после нападения на монтажников.