Подмосковье 28 февраля 2024, 21:44 Замену инженерных коммуникаций проведут в 1,7 тысячи домов в Подмосковье до конца года ФКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области заменят внутренние инженерные коммуникации в 1763 жилых домах до конца года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Продолжаются обширные работы по капитальному ремонту внутренних инженерных систем в многоквартирных домах Московской области. Работы включают в себя широкий спектр мероприятий, направленных на восстановление работоспособности внутренних инженерных коммуникаций.

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Специалисты выполняют ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Планы капремонта, включая адресную программу, сроки, объем работ, разрабатываются администрацией городского округа совместно с управляющей организацией.

В случае планирования собственниками жилищно-капитального ремонта в своем доме, необходимо провести общее собрание собственников, составить заверенный протокол и направить его в администрацию городского округа для рассмотрения и планирования работ на указанный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году.

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