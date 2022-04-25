Качественную замену Coca-Cola подготовили в Подмосковье

Производитель прохладительных напитков из Подмосковья, группа компаний «Черноголовка» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда RuCola. Это отличная замена продукции уходящей с российского рынка компании Coca-Cola.

Американская корпорация неоднократно заявляла, что рецепт своего прохладительного напитка держит в секрете, но, по словам генерального директора «Черноголовки» Натальи Сахниной, это не более чем маркетинговый ход.

«Для хороших технологов никаких секретов нет. Но нам действительно потребовалось какое-то время, чтобы разработать собственные рецептуры и правильно их протестировать», — отметила она.

Генеральный директор «Черноголовки» отметила, что западные конкуренты сделали качественный продукт, но производимый в Подмосковье напиток станет ничуть не хуже.

Разница во вкусах RuCola и Coca-Cola все же будет. Российская компания произвела собственный рецепт. Это очень важно, чтобы не допустить претензий со стороны западного производителя. По данным СМИ, американская корпорация уже готовит иск в суд. Но ранее она уже проиграла одно слушание по делу о лимонаде «Фантола», в котором увидела сходство с собственным продуктом Fanta. Но вкусы у напитков оказались разными, поэтому суд встал на сторону «Черноголовки».

Продукция подмосковной компании популярна не только в России, но и в других странах. Наталья Сахнина отметила, что речь идет не только о ближнем зарубежье. Наталья Сахнина пояснила, что «Черноголовка» работает в особенной нише, где потребителям предлагают новый продукт, который отличается от напитков конкурентов по смыслу и вкусу в лучшую сторону.

«Наш бренд „Черноголовка“ довольно успешен в экспорте был до сегодняшнего дня, надеемся, что будет успешен и дальше. Если вы меня спрашиваете о конкуренции с западными участниками рынка, то смысл в этом есть и на российском, и на других рынках», — отметила она.

«Черноголовка» также владеет брендом прохладительного напитка «Байкал», который разрабатывали в СССР как альтернативу западной Coca-Cola. В состав продукта входят алтайские травы. Экологичный и вкусный продукт, которому в этом году исполняется 45 лет, вполне может выйти на мировой рынок и занять там свою нишу среди прохладительных напитков.