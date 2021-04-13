Заменявший лавочку камень в Истре оказался мемориальным. Он связан с обороной Москвы в 1941-м

Мемориальный камень случайно нашли в Истре. Долгое время он заменял лавочку, но оказалось, что это ценная находка, сохранившая память о первом рубеже обороны Москвы. Реликвия лежала в пойме реки деревни Лужки. Открытие стало неожиданностью для всех.

Все началось с того, что собрали народный сход, где обсуждали застройку. Подключились Общественная палата Подмосковья и администрация Истры.

Когда все закончилось, староста деревни Владимир Каменский предложил вытащить камень, лежавший в пойме реки.

Этот камень очень давно лежит на этом месте. Летом мы используем его как место отдыха — вместо лавочки прямо у реки Владимир Каменский.

Он отметил, что, по мнению старожилов, во времена обороны Москвы в 1941 году его могли использовать как укрепительное сооружение.

«Этот участок весь в окопах. Мы давно хотели вытащить камень и осмотреть — может, сколы есть или отверстия от пуль. Людей сегодня много — общими усилиями вытащим», — подчеркнул Каменский.

Но когда камень подняли, увиденное впечатлило всех. Никто не ожидал увидеть там надпись: «Первый оборонительный рубеж обороны. Ноябрь 1941».

Оказалось, что это не простой, а мемориальный камень. Но пока что неизвестно, как он оказался в пойме реки Истры. Эксперты предположили, что тип камня — красный гранит. Стиль надписи характерен для начала 80-х годов.

«Общественная палата уже подготовила акт о находке. Сделали фото и описание. Эти акты мы передадим в Главное управление культурного наследия Подмосковья — находка может помочь в присвоении данной территории статуса культурного наследия», — подытожил руководитель аппарата Общественной палаты региона Александр Тарарев.

Зачем собирались?

Местные жители собрались на народный сход: их обеспокоило начало застройки земли общего пользования. И чтобы решить этот вопрос, встретились более 200 человек с детьми.

Здесь же, в Лужках, прошло выездное заседание Общественной палаты Подмосковья. Такое собирали и в 2017-м, когда выявили намерения изъять некоторые участки, чтобы передать в аренду под хозяйство, не исключавшее установку забора и возведение садового дома.

«В 2017 году общими усилиями удалось остановить отчуждение земли», — сказал представитель Общественной палаты Евгений Арсентьев.

Арсентьев добавил, что это историческая земля, которую ценят местные жители. Она изрыта окопами и хранит память о войне.

Каждый сантиметр этих земель хранит память о героической обороне Москвы.Жители деревни проводят здесь патриотические и спортивные мероприятия Евгений Арсентьев.

На народном сходе администрация Истры заверила жителей, что она полностью на их стороне. Решать вопросы будут в том числе с помощью суда.