Подмосковье 21 ноября 2023, 15:30 Зал тяжелой атлетики в СК «Труд» в Подольске открыли после ремонта Телеканал «360»

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Ремонтные работы завершились в зале тяжелой атлетики в спортивном комплексе «Труд», расположенном в Подольске. Реконструкции в нем не проводилось с момента его основания в 1980-х годах.

После завершения всех работ спортсмены получили удобное резиновое покрытие, современную душевую и комфортную раздевалку.

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Воспитанник СШОР «Пахра» Дмитрий Панов подчеркнул, что зал заиграл новыми красками.

«Помню, здесь было много деревянных помостов. Дерево, резинки. Был такой советский ремонт. Сейчас это выглядит как фитнес-клуб», — рассказал Дмитрий Панов.

Отметим, что первую тренировку тяжелоатлетов в обновленном зале посетила заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот. Занятия проходят одновременно у 16 юношей на восьми помостах. В ближайшее время планируют установить еще один.

«В ближайшее время будет установлен соревновательный помост, что позволит нам проводить соревнования областного уровня. Они давно не проводились в Подольске», — отметил директор СШОР «Пахра» Юрий Сверчков

Кроме тяжелой атлетики, в зале также проходят тренировки по армрестлингу и гиревому спорту. Систематически здесь занимается более 200 человек. Их высокие результаты доказывают победы на областных и всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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