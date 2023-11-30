Подмосковье 30 ноября 2023, 14:55 Зал хореографии открыли в центре культуры и искусств в Электроуглях Телеканал «360»

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Зал хореографии открыли после ремонта в центре культуры и искусств в Электроуглях. Помещение обновили по программе инициативного бюджетирования.

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После ремонта в помещении стало светлее, на пол уложили специальное прочное покрытие. Это стало возможным благодаря инициативному бюджетированию.

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«Механизм инициативного бюджетирования — это идеальный продукт, когда за счет желания жителей мы приобретаем вот такой результат как этот класс хореографии», — сказал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов.

В обновленном зале будут проводить занятия по различными направлениями хореографии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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