30 ноября 2023, 14:55
Зал хореографии открыли в центре культуры и искусств в Электроуглях
Зал хореографии открыли после ремонта в центре культуры и искусств в Электроуглях. Помещение обновили по программе инициативного бюджетирования.
После ремонта в помещении стало светлее, на пол уложили специальное прочное покрытие. Это стало возможным благодаря инициативному бюджетированию.
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«Механизм инициативного бюджетирования — это идеальный продукт, когда за счет желания жителей мы приобретаем вот такой результат как этот класс хореографии», — сказал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов.
В обновленном зале будут проводить занятия по различными направлениями хореографии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.
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Богородский
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