Зал для занятий тайским боксом открылся в Серпухове | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 23:23 Зал для занятий тайским боксом открылся в Серпухове

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У Федерации тайского бокса в Серпухове появилось новое помещение для тренировок. В зале смогут заниматься как новички, так и профессиональные спортсмены.

Яна стала чемпионкой в тринадцать лет. За свой успех она благодарит тренера — Дилшодбека Мирзаева.

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«Самая моя большая заслуга — это чемпионат мира в Таиланде. Я стала чемпионкой мира в тринадцать лет», — рассказывает спортсменка Яна Еремина.

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Под руководством Дилшодбека выросли и другие дети-чемпионы всероссийского турнира, Европы и мира, хотя работать тренером он начал всего несколько лет назад.

«Тайский бокс — можно сказать, всю жизнь занимаюсь, 25 лет. Два года назад закончил бойцовскую карьеру и плотно занимаюсь тренерской карьерой», — поделился президент Федерации тайского бокса в г. о. Серпухов Дилшодбек Мирзаев.

Познакомиться с наставником детей, молодыми спортсменами и посмотреть на новое помещение для занятий приехал глава Серпухова Сергей Никитенко. Он обсудил с тренером развитие тайского бокса в городском округе и отметил большое количество наград.

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