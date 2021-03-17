Зал для доноров отремонтировали на Московской областной станции переливания крови

На Московской областной станции переливания крови завершился ремонт третьего этажа, где располагаются регистратура и зал для доноров. Об этом сообщила главный врач станции Мария Аппалуп.

После ремонта на станции переливания крови создали комфортные условия для всех доноров: здесь есть зона отдыха, оборудованы места для зарядки мобильных телефонов, и главное — отремонтирован зал донаций.

«Чтобы сдавать кровь и ее компоненты было еще комфортнее, мы использовали в интерьере сочетание белого, серого, красного и оранжевого цветов. Такая комбинация способствует позитивному настрою наших доноров», — рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных — с 8:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что более 450 подмосковных жителей стали почетными донорами России в 2020 году.