Подмосковье 19 марта 2024, 18:15 Зал для банкетов и бизнес-ланчей открылся в обновленном кафе в Чехове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Кафе «Братишка» открылось в Чехове после ремонта. В обновленном заведении гостям предлагают уютную атмосферу и широкий выбор блюд. Кафе работает со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.

В обновленном кафе появился второй зал для посетителей, что позволило увеличить количество посадочных мест до 75. Теперь посетители могут приходить сюда на бизнес-ланчи, а также проводить банкеты и другие мероприятия. Помимо блюд европейской и русской кухни, в кафе предлагается широкий выбор напитков.

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«При открытии предприятия общественного питания муниципалитет приобретает новые рабочие места, соответственно, и налоговые поступления. Создается комфортная среда для жителей городского округа», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что при правильной организации интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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