Подмосковье 26 ноября 2023, 20:17 Закупку на оказание услуг безопасности в 2024 году объявили для больницы в Клину Медиасток Подмосковья

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Объявлена закупка на оказание услуг по обеспечению комплексной безопасности для ГБУЗ Московской области «Клинская больница» в 2024 году. Исполнителю будет необходимо организовать охрану имущества и подготовить рекомендации по вопросам защиты от посягательств.

Также победитель тендера должен будет организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на 13 объектах медицинского учреждения. Информация о закупке размещена на портале ЕИС «Закупки».

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Начальная (максимальная) цена контракта превысила 18,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендере продлится до 11 декабря 2023 года. Предпочтения отдадут компании, которая обладает большей квалификацией, а не предложит наименьшую цену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно следить за исполнителями работ и не допускать срыва сроков.

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