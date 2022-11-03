Закупки оборудования и расходных материалов для больниц объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 17:51 Закупки оборудования и расходных материалов для больниц объявили в Подмосковье

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С 24.10.2022 по 30.10.2022 комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил шесть закупок для нужд учреждений здравоохранения региона. Закупки объявлены на покупку медицинского оборудования, расходных материалов, а также автомобилей скорой помощи.

После определения победителя будет проведена поставка эндоскопического оборудования в Видновскую районную клиническую больницу, Люберецкую и Дмитровскую областные больницы, а также в Красногорскую и Королевскую городские больницы.

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Идет поиск поставщиков расходных материалов для эндоваскулярной и сосудистой хирургии для нужд 13 медицинских учреждений. Объявлены закупки на расходные материалы для эндоскопических диагностик и оперативных вмешательств для нужд более 30 учреждений.

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Кроме того, объявлено две закупки на охрану объектов и имущества и обеспечение внутриобъектовых и пропускных режимов в 2023 и 2024 году в ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» и в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 4».

Автомобили скорой медпомощи класса «В» в комплекте с медицинским оборудованием также будут приобретаться благодаря закупкам.

Всего комитетом по конкурентной политике Подмосковья за неделю с 24 по 30 октября в Единой информационной системе опубликовано 15 закупок.

Это закупки на благоустройство выделов лесопарка в Ленинском городском округе и Химках, на реконструкцию водозаборного узла в Богородском городском округе, на проекты и постройку жилья для переселенцев из аварийного жилья в Старой Купавне.

Объявлены также закупки на поставку дизельного топлива и автомобильного бензина для «Мосавтодора», на капремонт детского сада в Одинцове и на услуги по организации питания для воспитанников в учреждения городского округа Пушкино

Подробнее узнать о закупках можно в Единой информационной системе закупок и на портале ЕАСУЗ.