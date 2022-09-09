Выбор подрядчика для строительства подъездной дороги к лицею начался в Истре | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

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Viber Выбор подрядчика для строительства подъездной дороги к лицею начался в Истре

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Компанию, которая займется проектированием и строительством дороги к лицею имени Долгих в Павловской Слободе под Истрой, определят на электронном аукционе. Закупку разместили на портале ЕАСУЗ.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Будущему подрядчику нужно будет выполнить проектные и строительные работы по обустройству подъездов к лицею имени Долгих в городском округе Истра Московской области.

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Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

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Уникальный лицей с уклоном на IT и инженерию появится в селе Павловская Слобода. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность досрочного завершения строительства.

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