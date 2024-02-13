Подмосковье 13 февраля 2024, 10:52 Закрытый полигон «Сафоново» в Раменском рекультивировали на 80% Фото Минэкологии

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Рекультивация бывшего полигона ТКО «Сафоново» в Раменском городском округе подходит к концу. Готовность работ превысила 80%.

«На данный момент на полигоне полностью обустроена система сбора фильтрата и водоотведения, установлена противофильтрационная завеса с ростверком. В конце марта планируется полностью завершить формирование тела полигона и выполнить осушение выемок. Не менее активно ведутся и другие виды работ, за которыми мы продолжим пристальный контроль», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Рекультивацию проводит АО «МСУ-1» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Общая площадь «Сафоново» составляет 36,9 гектара. За время работы этот полигон накопил 2,54 миллиона кубических метров отходов.

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