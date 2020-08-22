Закрытые города создадут условия для работы сотрудников Роскосмоса

Закрытые города должны превратиться в центры притяжения для сотрудников Роскосмоса. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей госкорпорации вместе с главами городов в режиме видеоконференции.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский рассказал своим коллегам из Красноярского края, Тверской и Амурской областей, как организовать Центр управления регионом.

Директор Департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин передал поручение гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозин. Тот говорил о необходимости создать комфортную среду для жизни и работы специалистов отрасли в закрытых городах, где работают предприятия и организации Роскосмоса. В этом поможет Агентство стратегических инициатив.

«Если есть в наших полномочиях определенным драйвером для развития наших муниципалитетов, давайте этим заниматься», — отметил Шадрин.

Кроме того, участники встречи решили создать рабочую группу, куда войдут представители всех муниципалитетов и предприниматели. Звездный городок предложит свои проекты, которые можно будет воплотить в жизнь в юбилейном году. В 2021-м исполнится 60 лет первому полету человека в космос.