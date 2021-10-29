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    29 октября 2021, 10:08

    Владельцам кафе и автомоек в Подмосковье пригрозили закрытием нелегальных съездов с дорог

    Подмосковный Минтранс предупредил владельцев кафе и автомоек о закрытии нелегальных съездов с дорог

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около тысячи нелегальных съездов к кафе, автомойкам и заправкам выявили вдоль дорог Подмосковья. Чтобы не лишиться подъездных путей, владельцам этих заведений потребуется исправить нарушения.

    Владельцам кафе и автомоек в Подмосковье пригрозили закрытием нелегальных съездов с дорог | Изображение 1

    Речь идет о несогласованных примыканиях таких объектов к дорогам. Это отметили в Минтрансе Подмосковья.

    На первом этапе владельцам отправляют уведомления о необходимости привести съезды в нормативное состояние. Они должны получить согласие на примыкание к дороге.

    Владельцам объектов, получившим такое уведомление, необходимо в течение месяца обратиться за согласованием

    Минтранс Подмосковья.

    Вся процедура займет 15 дней. Когда владелец получит согласие, ему потребуется привести съезд в необходимое состояние.

    Подать обращение на примыкание к дороге можно на госуслугах Подмосковья.

    Каждый год на незаконных съездах происходит около 100 дорожных аварий, сообщили в областном Минтрансе.