Владельцам кафе и автомоек в Подмосковье пригрозили закрытием нелегальных съездов с дорог

Около тысячи нелегальных съездов к кафе, автомойкам и заправкам выявили вдоль дорог Подмосковья. Чтобы не лишиться подъездных путей, владельцам этих заведений потребуется исправить нарушения.

Речь идет о несогласованных примыканиях таких объектов к дорогам. Это отметили в Минтрансе Подмосковья.

На первом этапе владельцам отправляют уведомления о необходимости привести съезды в нормативное состояние. Они должны получить согласие на примыкание к дороге.

Владельцам объектов, получившим такое уведомление, необходимо в течение месяца обратиться за согласованием Минтранс Подмосковья.

Вся процедура займет 15 дней. Когда владелец получит согласие, ему потребуется привести съезд в необходимое состояние.

Подать обращение на примыкание к дороге можно на госуслугах Подмосковья.

Каждый год на незаконных съездах происходит около 100 дорожных аварий, сообщили в областном Минтрансе.