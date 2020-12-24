«Хороший подарок на Новый год». Закрытие всех полигонов ТКО в Подмосковье назвали знаковым событием

Полигон закрыли при участии жителей и экологических активистов. Он проработал восемь лет, каждый год принимая по 450 тысяч тонн мусора. Теперь этот поток начнут отвозить в безопасные комплексы переработки отходов «Дон» и «Экоград».

Еще в начале 2020-го губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения дал Министерству ЖКХ региона поручение «своими руками закрыть» полигоны «Ядрово» и «Лесная».

«Сегодня поручение губернатора выполнено. Все полигоны закрыты на замок, въезды заблокированы. Мусорных свалок в Подмосковье больше нет», — подчеркнул зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Акцент на значимости этого события сделал и Тимур Усманов. По его словам, эпоха советских свалок ушла в прошлое, а вместо них пришла цивилизованная система утилизации бытовых отходов.

Действительно, закрытие полигона „Лесная“ — знаковое событие не только для Подмосковья, но и в масштабе всей России. Я не думаю, что есть еще регионы, где закрыли бы все свалки, а власти уделяли бы такое важное значение экологии Тимур Усманов.

Лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова назвала закрытие всех свалок новогодним подарком жителям Подмосковья.

«Мы действительно опередили другие субъекты России, перейдя на новый уровень переработки отходов. <…> Это хороший подарок жителям накануне Нового года, за что благодарю губернатора Андрея Воробьева и правительство региона», — сказала она.

Председатель Общественной палаты городского округа Серпухов Мария Арсеньева отметила, что закрытие «Лесной» — грандиозное событие для всех жителей.

«Общественная палата предыдущего созыва активно боролась с этой проблемой: выезжала на полигон вместе с главой нашего округа, осуществляла общественный контроль за процессом дегазации и всем, что здесь происходило. Хочется сказать большое человеческое спасибо главе муниципалитета Юлии Олеговне и правительству Московской области», — отметила она.

А руководитель областного отделения экологической организации «Тут грязи нет» Ярослав Вольпин подчеркнул важность дальнейших действий.

Важно не остановиться на достигнутом. Теперь следующий этап — подготовка документации и рекультивация этого полигона Ярослав Вольпин.

По его словам, в Серпухове закрыли «источник зловония и загрязнения». Осталось комплексно рекультивировать бывшую свалку.