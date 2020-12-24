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    24 декабря 2020, 12:52

    «Хороший подарок на Новый год». Закрытие всех полигонов ТКО в Подмосковье назвали знаковым событием

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье закрыли все мусорные полигоны, последним из которых стала свалка «Лесная» в Серпухове. Председатель областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов назвал это знаковым событием не только для региона, но и всей страны.
    «Хороший подарок на Новый год». Закрытие всех полигонов ТКО в Подмосковье назвали знаковым событием | Изображение 1

    Полигон закрыли при участии жителей и экологических активистов. Он проработал восемь лет, каждый год принимая по 450 тысяч тонн мусора. Теперь этот поток начнут отвозить в безопасные комплексы переработки отходов «Дон» и «Экоград».

    Еще в начале 2020-го губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения дал Министерству ЖКХ региона поручение «своими руками закрыть» полигоны «Ядрово» и «Лесная».

    «Сегодня поручение губернатора выполнено. Все полигоны закрыты на замок, въезды заблокированы. Мусорных свалок в Подмосковье больше нет», — подчеркнул зампред областного правительства Евгений Хромушин.

    Акцент на значимости этого события сделал и Тимур Усманов. По его словам, эпоха советских свалок ушла в прошлое, а вместо них пришла цивилизованная система утилизации бытовых отходов.

    Действительно, закрытие полигона „Лесная“ — знаковое событие не только для Подмосковья, но и в масштабе всей России. Я не думаю, что есть еще регионы, где закрыли бы все свалки, а власти уделяли бы такое важное значение экологии

    Тимур Усманов.

    Лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова назвала закрытие всех свалок новогодним подарком жителям Подмосковья.

    «Хороший подарок на Новый год». Закрытие всех полигонов ТКО в Подмосковье назвали знаковым событием | Изображение 2

    «Мы действительно опередили другие субъекты России, перейдя на новый уровень переработки отходов. <…> Это хороший подарок жителям накануне Нового года, за что благодарю губернатора Андрея Воробьева и правительство региона», — сказала она.

    Председатель Общественной палаты городского округа Серпухов Мария Арсеньева отметила, что закрытие «Лесной» — грандиозное событие для всех жителей.

    «Общественная палата предыдущего созыва активно боролась с этой проблемой: выезжала на полигон вместе с главой нашего округа, осуществляла общественный контроль за процессом дегазации и всем, что здесь происходило. Хочется сказать большое человеческое спасибо главе муниципалитета Юлии Олеговне и правительству Московской области», — отметила она.

    «Хороший подарок на Новый год». Закрытие всех полигонов ТКО в Подмосковье назвали знаковым событием | Изображение 3

    А руководитель областного отделения экологической организации «Тут грязи нет» Ярослав Вольпин подчеркнул важность дальнейших действий.

    Важно не остановиться на достигнутом. Теперь следующий этап — подготовка документации и рекультивация этого полигона

    Ярослав Вольпин.

    По его словам, в Серпухове закрыли «источник зловония и загрязнения». Осталось комплексно рекультивировать бывшую свалку.